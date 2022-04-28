Huawei представила фитнес-браслет Band 7 – экран 1,47 дюйма и 14 суток автономной работы

Помимо складного смартфона Mate Xs 2, компания Huawei представила фитнес-браслет Band 7. Устройство заключено в корпус толщиной 9,99 мм, а вес составляет всего 16 гр.

Huawei Band 7 оборудован прямоугольным AMOLED-экраном размером 1,47 дюйма по диагонали с разрешением 194 × 368 пикселей.

Фитнес-браслет получил датчики ЧСС и оксигенации крови, ведется мониторинг уровня стресса и показателей женского здоровья, подсчитывается количество сделанных шагов, потраченных калорий и пр. Технология Huawei TruSleep 2.0 позволяет получать детальную информацию о качестве сна. Доступны 96 спортивных режимов. Заявленное время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи достигает 14 суток. Имеется водозащита (5ATM).

Цена базовой версии Huawei Band 7 составляет 41 доллар, а модификация с поддержкой NFC — 47 долларов.