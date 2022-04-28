Представлен складной смартфон Huawei Mate Xs 2

Компания Huawei сегодня представила в Китае новый складной смартфон Mate Xs 2. Устройство отличается от большинства складных моделей на рынке.

Экран в смартфоне не складывается внутрь, а раскладывается наружу. Такая компоновка позволила отказаться от второго дисплея и сделать смартфон компактнее. Судя по официальным фотографиям, экран лишен складки.

В конструкции смартфона используются исключительно прочные материалы — титановый сплав, применяемый в аэрокосмической отрасли, сверхлегкое углеволокно, сверхлегкая и сверхпрочная сталь.

Huawei Mate Xs 2 оснащен гибким OLED-экраном диагональю 7,8 дюйма, соотношением сторон 8:7.1, разрешением 2480 х 2200 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Есть поддержка HDR10. На дисплей нанесено «антибликовое нанооптическое покрытие».

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888 без поддержки 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 или 512 Gb. Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.8), 13 Мп широкоугольная (f/2.2) и 8 Мп телефото (f/2.4, оптический зум 3x, OIS). Фронтальная камера разрешением 10,7 Мп (f/2.2).

Емкость аккумуляторной батареи в базовой версии составляет 4600 мА·ч, в коллекционном издании — 4880 мА·ч. В обоих случаях поддерживается зарядка мощностью 66 Вт. В оснащение также входят две nano-SIM, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+ (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, стереодинамики, LDAC. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. В качестве программной основы заявлена HarmonyOS 2. Габариты: разложенный — 156,5 x 139,3 x 5,4 мм (11,1 мм в утолщении), сложенный — 156,5 x 139,3 x 11,1 мм. Вес — 255 гр.

Цены на складной смартфон Huawei Mate Xs 2:

8/256 Gb – 1511 долларов;

8/512 Gb – 1738 долларов;

12/512 Gb (Collector’s Edition) – 1965 долларов.

В продажу в Китае смартфон поступит уже сегодня в черной, белой и фиолетовой расцветках.