28.04.2022

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Представлен складной смартфон Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate Xs 2

Компания Huawei сегодня представила в Китае новый складной смартфон Mate Xs 2. Устройство отличается от большинства складных моделей на рынке.

Huawei Mate Xs 2

Экран в смартфоне не складывается внутрь, а раскладывается наружу. Такая компоновка позволила отказаться от второго дисплея и сделать смартфон компактнее. Судя по официальным фотографиям, экран лишен складки.

В конструкции смартфона используются исключительно прочные материалы — титановый сплав, применяемый в аэрокосмической отрасли, сверхлегкое углеволокно, сверхлегкая и сверхпрочная сталь.

Huawei Mate Xs 2 оснащен гибким OLED-экраном диагональю 7,8 дюйма, соотношением сторон 8:7.1, разрешением 2480 х 2200 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Есть поддержка HDR10. На дисплей нанесено «антибликовое нанооптическое покрытие».

Huawei Mate Xs 2

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888 без поддержки 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 или 512 Gb. Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.8), 13 Мп широкоугольная (f/2.2) и 8 Мп телефото (f/2.4, оптический зум 3x, OIS). Фронтальная камера разрешением 10,7 Мп (f/2.2).

Емкость аккумуляторной батареи в базовой версии составляет 4600 мА·ч, в коллекционном издании — 4880 мА·ч. В обоих случаях поддерживается зарядка мощностью 66 Вт. В оснащение также входят две nano-SIM, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+ (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, стереодинамики, LDAC. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. В качестве программной основы заявлена HarmonyOS 2. Габариты: разложенный — 156,5 x 139,3 x 5,4 мм (11,1 мм в утолщении), сложенный — 156,5 x 139,3 x 11,1 мм. Вес — 255 гр.

Цены на складной смартфон Huawei Mate Xs 2:

  • 8/256 Gb – 1511 долларов;
  • 8/512 Gb – 1738 долларов;
  • 12/512 Gb (Collector’s Edition) – 1965 долларов.

В продажу в Китае смартфон поступит уже сегодня в черной, белой и фиолетовой расцветках.

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