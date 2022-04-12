GoPro Hero10 Black Bones — экшен-камера для FPV-дронов

Компания GoPro в рамках своей новой инициативы представила свой первый продукт — специализированную камеру Hero10 Black Bones предназначенную для FPV-дронов.

Это все та же хорошо известная Hero10 Black. Суть новинки в том, что она лишена всего лишнего в угоду специализации. Так как камера ориентирована на владельцев FPV-дронов, необходимо было снизить вес. Убрали внешний дисплей, динамик и даже аккумулятор. В итоге Hero10 Black Bones весит всего 54 гр. (158 гр. обычная камера).

Время работы камеры зависит от аккумулятора дрона. GoPro позволила использовать напряжение батарей от 5 до 27 В. Размерность литий-полимерного аккумулятора может быть от 2S до 6S. Аккумулятор подключается универсальным разъемом питания, который находится чуть левее кнопки Power/Mode.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цена камеры Hero10 Black Bones составляет 500 долларов, 400 долларов с подпиской и 350 долларов с действующей подпиской. Камера уже поступила в продажу в США.