Представлена флагманская экшен-камера GoPro Hero 10 Black

Компания GoPro представила флагманскую экшен-камеру Hero 10 Black. Модель оснащается матрицей на 23,6 Мп, мощным процессором собственной разработки GP2 и системой стабилизации видео HyperSmooth 4.0. Это позволяет осуществлять съемку видео формата 5,3K со скоростью 60 к/с, 4K со скоростью 120 к/с и 2,7K со скоростью 240 к/с.

Камера также позволяет делать 23 Мп фотографии и 19,6 Мп стоп-кадры из 5K-видео в формате 4:3 и 15,8 Мп стоп-кадры из видео 5,3K.

Отмечается, что система HyperSmooth 4.0 способна сгладить даже самую сильную тряску. За счет увеличения предела угла наклона с 27 до 45 градусов, в камере улучшена встроенная функция выравнивания горизонта.

Пользователям доступно два способа доступа к отснятым фото и видео. Можно воспользоваться беспроводной выгрузкой через фирменное приложение Quik, а также теперь можно подключить камеру к смартфону с помощью USB-кабеля. В этом случае скорость передачи контента на 50% быстрее, чем по беспроводной сети.

GoPro Hero 10 Black поддерживает улучшенные алгоритмы подавления шумов (3DNR) и локального отображения тона (LTN), благодаря чему достигается более детализированная картинка, реалистичные текстуры и отличный контраст даже при слабом освещении.

Камера оснащается съемным аккумулятором емкостью 1720 мА·ч. Есть Wi-Fi и Bluetooth, приемник GPS, порт USB Type-C, поддержка прямой трансляции 1080p со стабилизацией видео HyperSmooth 4.0, режим веб-камеры с разрешением 1080p, поддержка RAW, 3 микрофона с улучшенным подавлением шума ветра, защита от воды (возможность погружения на глубину до 10 м).

В США стоимость камеры GoPro Hero 10 Black составляет 550 долларов. Если купить годовую подписку GoPro за 50 долларов, то камера будет предложена за 400 долларов