Бизнес-флагман Vivo X Note: 7-дюймовый AMOLED-экран, оптика Zeiss и аппаратная кнопка отключения звука

На весенней презентация компания Vivo представила не только свой первый складной смартфон X Fold, но и классическую флагманскую модель под названием X Note. Одной из особенностей дизайна смартфона стала задняя крышка с текстурой под кожу. Еще одной отличительной чертой гаджета стала аппаратная кнопка включения беззвучного режима, знакомая пользователям смартфонов Apple и OnePlus. Она отключает мелодии звонка и сообщений, но не затрагивает сигналы будильника и звук при проигрывании мультимедийных файлов.

Аппарат получил 7-дюймовый загнутый по бокам AMOLED E5-экран разрешением 3080 x 1440 пикселей, соотношением сторон 21:10, частотой обновления изображения 120 Hz и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В дисплей интегрирован ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Vivo X Note построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя UFS 3.1 — 256 или 512 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: 50 Мп (Samsung GN1, 1/1.31″, f/1.75, OIS), широкоугольный на 48 Мп (IMX598, 0,8 мкм, f/2.2, угол обзора 114 градусов), 8 Мп перископный модуль (OmniVision OV08A10, f/3.4, 1 мкм, оптический зум 5х, цифровой зум 60х, OIS) и 12 Мп портретный объектив (Sony IMX663, f/1.98, 1,22 мкм, эквивалентное фокусное расстояние 47 мм, OIS). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45). Вся оптика поставляется с антибликовым покрытием Zeiss T*.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Смартфон можно зарядить на 100% за 32 минуты. Также возможна беспроводная зарядка других гаджетов (10 Вт). Заявленная автономность составляет до 7 часов гейминга, до 52 часов прослушивания музыки в наушниках или до 12,8 часа просмотра фильмов/потокового видео. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5,1/5,8 GHz) и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, разъем USB 3.1 Type-C (3.1) и стереодинамики. Установлена операционная система Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS Ocean. Смартфон защищен от воды и пыли (IP68). Габариты 168,78 x 80,31 x 8,37 мм (текстура под кожу), 168,78 x 80,31 x 8,75 мм (стекло), вес – 221 и 216 гр. соответственно.

Цены на смартфон Vivo X Note:

8/256 Gb — 942 доллара;

12/256 Gb — 1021 доллар;

12/512 Gb — 1099 долларов.

Смартфон будет предлагается в голубом, сером и черном корпусах. У черной версии задняя панель стеклянная, а у двух других — текстура под кожу. Продажи начнутся 15 апреля.