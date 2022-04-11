Представлен Vivo X Fold – первый складной смартфон компании

Компания Vivo представила свой первый складной смартфон X Fold. Устройство выполнено в форм-факторе книжки. И внешний и внутренний дисплеи являются AMOLED E5-панелями с динамической частотой от 1 до 120 Hz и встроенными ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев. Система настроена так, что разблокировав смартфон одним датчиком, можно сразу же переключаться на второй экран – повторная авторизация не потребуется.

Диагональ внутреннего дисплея составляет 8,03 дюймов при разрешением 2160 x 1916 пикселей и соотношением сторон 4:3,55. Панель защищена UTG-покрытием и способна фиксироваться под углами от 60° до 120°. Заявленный запас прочности шарнира составляет 300 тыс. складываний. Внешний 6,53-дюймовый экран имеет разрешение FHD+, соотношение сторон 21:9 и прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus. Оба экрана поддерживают HDR10+.

В основе Vivo X Fold лежит процессор Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя UFS 3.1 — 256 или 512 Gb.

Основная камера включает следующие датчики: главный на 50 Мп (Samsung GN5, 1/1.57″, f/1.75, OIS), сверхширокоугольный на 48 Мп (IMX598, f/2.2, угол обзора 114 градусов), 12 Мп портретный объектив (Sony IMX663, f/1.98, эквивалентное фокусное расстояние 47 мм, OIS) и 8 Мп перископный модуль (OmniVision OV08A10, f/3.4, 1 мкм, оптический зум 5х, цифровой зум 60х, OIS). Смартфон поддерживает специальные режимы съемки Zeiss Super Night Scene, Zeiss Nature Color и другие. Фронтальных камер две — обе разрешением по 16 Мп. У смартфона есть физический переключатель режимов звука, расположенный на торце.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, беспроводной мощностью 50 Вт и обратной беспроводной мощностью 10 Вт. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/5,8 GHz) и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, порт USB 3.1 Type-C с видеовыходом DisplayPort и стереодинамики. Работает аппарат под управлением Android 12 с фирменным интерфейсом OriginOS Ocean. Габариты – 162,01 x 74,47 x 14,57 мм (в сложенном виде) и 162,01 x 144,87 x 6,28 мм (в разложенном виде). Вес составляет 311 гр.

Vivo X Fold доступен в черном и голубом цветах. Цена версии 12/256 Gb памяти составляет 1415 долларов, 12/512 Gb — 1570 долларов. Продажи в Китае стартуют 15 апреля.