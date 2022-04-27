27.04.2022

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Apple запустила сервис по самостоятельному ремонту iPhone

Компания Apple запустила сервис по самостоятельному ремонту iPhone, который был анонсирован в ноябре прошлого года. Пользователи могут заказать оригинальные запчасти и инструменты, а также ознакомиться с подробными инструкциями на сайте selfservicerepair.com.

Apple

На данное время на сайте можно купить оригинальные запчасти для iPhone SE 3, а также линеек iPhone 12 и 13. В каталоге магазина также есть необходимые детали для ремонта, включая винты и клей. Также для смартфонов можно приобрести лоток для SIM-карты, динамик и Taptic Engine. Позже должны появиться компоненты и для Mac.

Примеры цен:

  • дисплей для iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro – 270 долларов;
  • батарея для iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini – 71 доллар;
  • вибромотор для iPhone SE 3 – 57 долларов;
  • инструменты – 49 долларов.

Сервис по самостоятельному ремонту пока доступен только для пользователей из США. Запуск в других странах ожидается позже.

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