Компания Apple запустила сервис по самостоятельному ремонту iPhone, который был анонсирован в ноябре прошлого года. Пользователи могут заказать оригинальные запчасти и инструменты, а также ознакомиться с подробными инструкциями на сайте selfservicerepair.com.

На данное время на сайте можно купить оригинальные запчасти для iPhone SE 3, а также линеек iPhone 12 и 13. В каталоге магазина также есть необходимые детали для ремонта, включая винты и клей. Также для смартфонов можно приобрести лоток для SIM-карты, динамик и Taptic Engine. Позже должны появиться компоненты и для Mac.

Примеры цен:

дисплей для iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro – 270 долларов;

батарея для iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini – 71 доллар;

вибромотор для iPhone SE 3 – 57 долларов;

инструменты – 49 долларов.

Сервис по самостоятельному ремонту пока доступен только для пользователей из США. Запуск в других странах ожидается позже.