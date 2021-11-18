Apple впервые начнет продавать запчасти и инструменты для самостоятельного ремонта устройств

Apple анонсировала запуск программы Self Service Repair, которая позволит пользователям самостоятельно выполнять ремонт своих устройств с использованием оригинальных комплектующих и инструментов компании. Эта программа появилась после того, как в результате многолетнего давления со стороны групп потребителей компания Apple предоставила более широкий доступ к руководствам по ремонту и оригинальным запчастям.

Программа будет запущена в США в начале 2022 года, а в течение года — в еще ряде стран. Перед самостоятельным ремонтом пользователям необходимо будет изучить инструкцию. После можно будет заказать оригинальные компоненты и инструменты Apple в специальном онлайн-магазине — будет представлено больше 200 отдельных деталей. После ремонта можно будет сдать использованные запчасти на переработку и получить кешбэк на следующую покупку. Самостоятельный ремонт в домашних условиях не должен нарушить гарантию, но это может случиться, если в процессе починки появятся новые повреждения, пишет TechCrunch.

Сперва воспользоваться предложением смогут только владельцы смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13. Позже компания предоставит комплектующие для самостоятельного ремонта компьютеров Mac с чипами M1, включая MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac. Пока что Apple предоставит возможности для самостоятельного ремонта таких основных частей смартфонов, как дисплей, аккумулятор и камера. Позднее список будет увеличиваться.

В Apple подчеркнули, что программа рассчитана на людей, обладающих опытом ремонта электронных устройств. Для большинства покупателей самым безопасным и надежным способом отремонтировать устройство станет обращение к сертифицированным экспертам.