Представлены смартфоны Realme 9 5G и Realme 9 5G SE

Китайский производитель смартфонов Realme в середине февраля представил две модели серии Realme 9 — 9 Pro и 9 Pro+. Сегодня компания представила в Индии еще два представителя данной линейки. Это модели Realme 9 5G и 9 5G SE.

Realme 9 5G SE оказался быстрее, чем Realme 9 Pro. Приставка SE в названии расшифровывается как Speed Edition. Смартфон полностью оправдывает это название благодаря более мощному чипу и дисплею с высокой частотой обновления. Модель уступает Pro-версии разве что по части камер.

Технические характеристики Realme 9 5G:

ОС: Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0;

Дисплей: 6,5», IPS, Full HD+, 20:9, 90 Hz, 180 Hz тач, 480 нит/600 нит;

Процессор: MediaTek Dimensity 810 5G, GPU: Mali-G57 MC2;

Оперативная память: LPDDR4X, 4/6 Gb + 5 Gb виртуальной;

Встроенная память: UFS 2.1, 64/128 Gb + карты microSD;

Основная камера: 48 Мп (f/1.8), 2 Мп (f/2.4, макро) и 2 Мп (f/2.4, сенсор глубины);

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.1);

Аккумуляторная батарея: 5 000 мАч, 18 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев;

Габариты: 162,6 × 74,8 × 8,5 мм;

Вес: 188 гр.

Цена Realme 9 5G: версия 4/64 Gb памяти — 200 доллара, 6/128 Gb – 230 долларов. В продажу в Индии смартфон поступит 14 марта.

Технические характеристики Realme 9 5G SE:

ОС: Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0;

Дисплей: 6,6», IPS, Full HD+, 20:9, 144 Hz, 240 Hz тач, 480 нит/600 нит, стекло Panda Glass;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G, GPU — Adreno 642L;

Оперативная память: LPDDR4X, 6/8 Gb + 5 Gb виртуальной;

Встроенная память: UFS 2.2, 128 Gb + карты microSD;

Основная камера: 48 Мп (f/1.8), 2 Мп (f/2.4, макро) и 2 Мп (f/2.4, сенсор глубины);

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.1);

Аккумуляторная батарея: 5 000 мАч, 30 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев;

Габариты: 164,4 × 75,8 × 8,5 мм;

Вес: 199 гр.

Цена Realme 9 5G SE: версия 6/128 Gb памяти — 262 доллара, 8/128 Gb – 300 долларов. В продажу в Индии смартфон также поступит 14 марта.