Представлены смартфоны Realme 9 Pro и 9 Pro+

Компания Realme сегодня провела международную презентацию смартфонов Realme 9 Pro и 9 Pro+. Кроме того, производитель анонсировал скорой выход специальной модификации смартфона, разработанного совместно с создателями онлайн-шутера Free Fire — ее дебют состоится в апреле.

Realme 9 Pro оборудован 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080 × 2412 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 695 5G с графическим ускорителем Adreno TM 619. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb (+5 Gb виртуальной), емкость внутреннего накопителя UFS 2.2 — 128 Gb.

Основная камера представлена датчиками на 64 Мп (f/1.79), 8 Мп широкоугольный блок (f/2.2, 119,9°) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп ( Sony IMX471).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой 33-ваттной зарядки через порт USB Type-C. В оснащение входят модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, 3,5-мм разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 12 с фирменным пользовательским интерфейсом Realme UI 3.0. Смартфон представлен в трех вариантах расцветки: зеленой, черной и синей с фотохромным эффектом (меняет цвет на красный под воздействием солнечного света или ультрафиолета).

Цена Realme 9 Pro за версию 6/128 Gb составляет 240 долларов, а вариант 8/128 Gb будет предложен за 280 долларов. В продажу поступит 22 февраля.

Модель Realme 9 Pro + получила 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. В область панели встроен сканер отпечатков пальцев с функцией регистрации частоты сердечных сокращений.

В основе смартфона лежит 6-нм процессор MediaTek Dimensity 920 5G с продвинутой системой охлаждения на базе испарительной камеры. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb (+5 Gb виртуальной), емкость внутреннего накопителя UFS 2.2 – 128 или 256 Gb.

В тройную основную камеру включены 50 Мп датчик (Sony IMX766, f/1.8, OIS и EIS), 8 Мп широкоугольный блок (f/2.2, 119,9°) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Sony IMX471).

Аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч поддерживает 60-Вт зарядку SuperDart. В оснащение входят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou и 3,5-мм разъем для наушников. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменным пользовательским интерфейсом Realme UI 3.0. Аппарат представлен в тех же цветах, что и базовая версия.

Цена Realme 9 Pro + за версию 6/128 Gb составляет 335 долларов, за 8/128 Gb – 360 долларов, а за 8/256 Gb — 385 долларов. Смартфон поступит в продажу также 22 февраля.