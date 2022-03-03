Представлен смартфон среднего уровня Realme V25

Компания Realme представила новый смартфон V-серии. Модель Realme V25 заменит прошлогодний Realme V15. Смартфон имеет фотохромный слой на задней панели, из-за которого он под солнечным светом автоматически меняет цвет со светло-голубого на красный.

Realme V25 получил 6,6-дюймовый IPS-экран разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Hz. Устройство построено на базе процессора Snapdragon 695. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 12 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 2.2 — 256 Gb. Пользователи могут увеличить объем ОЗУ до 19 Gb с помощью функции динамического расширения ОЗУ.

В основной камере установлены датчики изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Установлена аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. В оснащение входят две SIM-карты, поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Устройство работает под управлением ОС Android 12 с новейшим пользовательским интерфейсом Realme 3.0. Толщина смартфона составляет 8,5 мм, вес — 195 гр.

Цена Realme V25 составляет 316 долларов.