Realme V15: процессор MediaTek Dimensity 800U и поддержка 5G

Компания Realme представила первый смартфон новой линейки Koi, который получил название Realme V15.

Смартфон получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей формата Full HD+ с максимальной яркостью 600 кд/м2. Непосредственно в область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Устройство построено на базе процессора MediaTek Dimensity 800U с восемью ядрами (до 2,4 GHz), графическим блоком ARM Mali-G57 MC3 и модемом 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 2.1 — 128 Gb.

В основной камере установлены датчики изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой и 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4310 мА·ч с поддержкой 50-ваттной подзарядки. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C. Установлена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI.

Доступны цветовые исполнения корпуса Koi Mirror, Lake Blue и Crescent Silver. Стоимость Realme V15 составляет 230 и 310 долларов в зависимости от объема памяти. Продажи стартуют 14 января. Следующий смартфон линейки Koi будет выпущен под названием Realme V25.