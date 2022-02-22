Sony показала дизайн VR-гарнитуры PlayStation VR2 для PS5

Компания Sony показала внешний вид гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 для PS5. Заявляется, что в шлеме игроки будут ощущать 360-градусный обзор.

«Наша цель — создать гарнитуру, которая не только станет привлекательной частью декора вашей гостиной, но и позволит вам погрузиться в игровой мир до такой степени, что вы почти забудете, что используете гарнитуру или контроллер, — сообщается в блоге компании.

Устройство получило более закругленные формы, чем первая модель. Инженеры при работе также учитывали дизайн PS5. Корпус выполнен в белом цвете, контроллеры VR2 Sense тоже белые. Шлем получил более легкую конструкцию по сравнению с первым PS VR, даже с учетом того, что в гарнитуру добавили дополнительный мотор для тактильной отдачи. Кроме того, обновили систему вентиляции, что позволит избежать запотевания линз во время игры.

PS VR2 будет подключаться с помощью одного кабеля, его контроллеры будут беспроводными. Разъем для наушников остался на том же месте, на котором он был в первой версии PS VR, также сохранилась возможность настроить головную дужку и отдалить или приблизить экран. Чтобы шлем был более удобным для использования, в него добавили регулировку расстояния между линзами. Как и на всех устройствах поколения PS 5, на PS VR2 были добавлены крошечные символы PlayStation на передней и задней панели устройства.

Ранее были опубликованы характеристики гарнитуры. Дата выхода и стоимость PS VR2 пока не уточняются.