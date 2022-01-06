Sony назвала характеристики VR-гарнитуры PS VR2 и анонсировала игру во вселенной Horizon

В рамках выставки CES 2022 компания Sony раскрыла некоторые подробности об игровой VR-гарнитуре нового поколения PlayStation VR2. Устройство будет совместимо с консолью PS5 и контроллерами VR2 Sense.

Производитель также опубликовал техническое характеристики гарнитуры PlayStation VR2:

Дисплей: OLED, 2000 × 2040 на каждый глаз, поле зрения 110 градусов, поддержка частоты кадров от 90 до 120 Hz, поддержка 4K HDR;

Камеры: 4 камеры слежения, инфракрасная камера для отслеживания движения глаз;

Связь: USB-C, аудиоджек, Bluetooth 5.1.

Среди новых функций производитель выделяет виброотклик у гарнитуры, которая позволяет сильнее окунуться в игровой процесс. К примеру, игроки смогут почувствовать, как в напряженные моменты учащается пульс персонажа, пролетают предметы рядом с головой или машина героя мчится на высокой скорости. Кроме того, поддерживается технология пространственного звучания Tempest 3D AudioTech.

Контроллеры PS VR2 Sense получили все ключевые возможности обычного DualSense, включая ту же тактильную обратную связь. Изображения PlayStation VR2 пока не опубликованы.

Кроме того, Sony объявила о VR-игре во вселенной Horizon. Игра Horizon Call of the Mountain выйдет эксклюзивно для платформы PS VR2.