09.02.2022

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Самый продвинутый флагман Samsung Galaxy S22 Ultra — топовый экран, 108 Мп камера, аккумулятор 5000 мАч, 45 Вт зарядка и встроенный стилус

Samsung Galaxy S22 Ultra

Помимо флагманских смартфонов Galaxy S22 и S22+ на презентации Galaxy Unpacked компания Samsung представила топовую модель линейки — Galaxy S22 Ultra. Аппарат отличается от двух других в линейке как по дизайну, так и по характеристикам. Смартфон стал наследником вышедшего в 2020 году Galaxy Note20 Ultra. Новинка оснащается самыми продвинутыми характеристиками в истории компании и поставляется с фирменным стилусом S Pen.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra получил практически прямоугольный корпус и изогнутый по бокам дисплей. В его нижней части находится отверстие под фирменный стилус S Pen (ранее было отличительной чертой Note-серии). Кроме того, смартфон получил другое оформление блока камер на тыльной панели. Есть защита от воды по стандарту IP68. Смартфон будет поддерживать четыре поколения обновлений ОС Android.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Аппарат получил самый емкий в истории флагманов компании аккумулятор на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что также стало рекордом для устройств Samsung.

Производитель заявляет о многочисленных улучшениях основной камеры, особенно по части съемки видео в условиях недостаточного освещения. Galaxy S22 Ultra умеет снимать видео в режиме 12 бит HDR, благодаря чему собирается в 64 раза больше данных о свете в сравнении с 10-битными роликами. Кроме того, поддерживается автоматическая регулировка частоты кадров и выдержки, съемка одновременно с высокой и низкой экспозицией и объединение нескольких кадров в один. Все это позволяет повысить качество видео.

Технические характеристики Samsung Galaxy S22 Ultra:

  • Дисплей: 6.8″, 3088 × 1440, Dynamic AMOLED 2X (1-120 Hz), 1750 нит, Gorilla Glass Victus+;
  • Процессор: Samsung Exynos 2200, графика AMD RDNA 2;
  • Память: 8 или 12 Gb ОЗУ, 128, 256, 512 Gb или 1 Tb ПЗУ,
  • Основная камера: 108 Мп (f/1.8, Dual Pixel АФ, OIS), 12 Мп сверхширокоугольная (f/2.2, угол обзора 120°, Dual Pixel АФ), 10 Мп телеобъектив (f/2.4, 3-кратный зум, Dual Pixel АФ, OIS), 10 Мп телеобъектив (f/4.9, 10-кратный зум, Dual Pixel АФ, OIS) и лазерный автофокус;
  • Фронтальная камера: 40 Мп (f/2,2, Dual Pixel АФ);
  • Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная;
  • Безопасность: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране, процессор безопасности;
  • Аудио: стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;
  • Связь: LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C (USB 3.2 Gen 1);
  • ОС: Android 12 с интерфейсом One UI 4.1;
  • Габариты: 163,3 х 77,9 х 8,9 мм;
  • Вес: 228 гр.

Цена на смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra стартует с отметки 1199 долларов. В продажу поступит 11 марта.

ТЕГИ:
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