Самый продвинутый флагман Samsung Galaxy S22 Ultra — топовый экран, 108 Мп камера, аккумулятор 5000 мАч, 45 Вт зарядка и встроенный стилус

Помимо флагманских смартфонов Galaxy S22 и S22+ на презентации Galaxy Unpacked компания Samsung представила топовую модель линейки — Galaxy S22 Ultra. Аппарат отличается от двух других в линейке как по дизайну, так и по характеристикам. Смартфон стал наследником вышедшего в 2020 году Galaxy Note20 Ultra. Новинка оснащается самыми продвинутыми характеристиками в истории компании и поставляется с фирменным стилусом S Pen.

Galaxy S22 Ultra получил практически прямоугольный корпус и изогнутый по бокам дисплей. В его нижней части находится отверстие под фирменный стилус S Pen (ранее было отличительной чертой Note-серии). Кроме того, смартфон получил другое оформление блока камер на тыльной панели. Есть защита от воды по стандарту IP68. Смартфон будет поддерживать четыре поколения обновлений ОС Android.

Аппарат получил самый емкий в истории флагманов компании аккумулятор на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что также стало рекордом для устройств Samsung.

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Производитель заявляет о многочисленных улучшениях основной камеры, особенно по части съемки видео в условиях недостаточного освещения. Galaxy S22 Ultra умеет снимать видео в режиме 12 бит HDR, благодаря чему собирается в 64 раза больше данных о свете в сравнении с 10-битными роликами. Кроме того, поддерживается автоматическая регулировка частоты кадров и выдержки, съемка одновременно с высокой и низкой экспозицией и объединение нескольких кадров в один. Все это позволяет повысить качество видео.

Технические характеристики Samsung Galaxy S22 Ultra:

Дисплей: 6.8″, 3088 × 1440, Dynamic AMOLED 2X (1-120 Hz), 1750 нит, Gorilla Glass Victus+;

Процессор: Samsung Exynos 2200, графика AMD RDNA 2;

Память: 8 или 12 Gb ОЗУ, 128, 256, 512 Gb или 1 Tb ПЗУ,

Основная камера: 108 Мп (f/1.8, Dual Pixel АФ, OIS), 12 Мп сверхширокоугольная (f/2.2, угол обзора 120°, Dual Pixel АФ), 10 Мп телеобъектив (f/2.4, 3-кратный зум, Dual Pixel АФ, OIS), 10 Мп телеобъектив (f/4.9, 10-кратный зум, Dual Pixel АФ, OIS) и лазерный автофокус;

Фронтальная камера: 40 Мп (f/2,2, Dual Pixel АФ);

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная;

Безопасность: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране, процессор безопасности;

Аудио: стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;

Связь: LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C (USB 3.2 Gen 1);

ОС: Android 12 с интерфейсом One UI 4.1;

Габариты: 163,3 х 77,9 х 8,9 мм;

Вес: 228 гр.

Цена на смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra стартует с отметки 1199 долларов. В продажу поступит 11 марта.