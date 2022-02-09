Samsung представил флагманские смартфоны Galaxy S22 и S22+

На презентации Galaxy Unpacked компания Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S22 и S22+. Внешне новинки практически повторяют дизайн линейки Galaxy S21 – отличия минимальные. Например, у серии Galaxy S21 задняя часть со скруглениями со всех четырех сторон, а у Galaxy S22 она плоская. Новые флагманы стали также немного компактнее. Главные изменения от прошлого поколения кроются внутри.

Корпус обоих смартфонов имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Galaxy S22 и S22+ — первые модели в серии S, изготовленные из сверхпрочного армированного алюминия Armor Aluminum. Вся серия Galaxy S22 будет поддерживать четыре поколения обновлений ОС Android.

Оба смартфона получили новый 4-нм процессор Exynos 2200 с графическим ускорителем Xclipse на базе микроархитектуры AMD RDNA 2. Чип получил поддержку технологии трассировки лучей с аппаратным ускорением и шейдингом с переменной скоростью. На некоторых рынках смартфоны будут оснащаться процессором Snapdragon 8 Gen 1.

Изменения коснулись также камер, а особое внимание Samsung уделила съемке видео в условиях плохого освещения. В основной камере используется технология Pixel Binning, позволяющая увеличить размер пикселей для захвата большего количества света. Были улучшены стабилизация (как оптическая, так и электронная), алгоритмы подавления шумов и скорость автофокусировки. Есть поддержка режима ночной съемки видео. При записи видеороликов Galaxy S22 выполняет автоматическую регулировку частоты кадров и выдержки, снимает одновременно с высокой и низкой экспозицией, а также объединяет несколько кадров в один для повышения четкости картинки. Предусмотрена возможность съемки на основную камеру с 12-битным HDR, благодаря чему отснятый материал получает в 64 раза больше данных о цвете, чем в случае с 10-битным HDR. Применяется новый алгоритм с объединением до 20 кадров в один для уменьшения количества шумов на снимке. Кроме того, появилась возможность снимать ночью в портретном режиме на фронтальную, основную и телекамеру.

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Технические характеристики Samsung Galaxy S22/S22+:

Дисплей: 6,1″, 2400 x 1080p, 425 ppi, Dynamic AMOLED 2X (24-120 Hz), 1300 нит, Corning Gorilla Glass Victus+/6,6″, 2340 x 1080p, 395 ppi, Dynamic AMOLED 2X (24-120 Hz), 1750 нит, Corning Gorilla Glass Victus+;

Процессор: Samsung Exynos 2200, графика AMD RDNA 2;

Память: 8 Gb ОЗУ, 128/256 Gb ПЗУ, карты microSD не поддерживаются;

Основная камера: 50 Мп широкоугольная (f/1.8, Dual Pixel АФ, OIS), 12 Мп ультраширокоугольная (f/2.2, угол обзора 120°, фиксированный фокус) и 10 Мп телефото (f/2.4, 3-кратный зум, OIS);

Фронтальная камера: 10 Мп (f/2,2, Dual Pixel АФ);

Аккумулятор: 3700 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная /4500 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная;

Безопасность: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране, процессор безопасности;

Аудио: стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;

Связь: LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C (USB 3.2 Gen 1);

ОС: Android 12 с интерфейсом One UI 4.1;

Габариты: 146 х 70,6 х 7,6 мм/157,4 х 75,8 х 7,6 мм;

Вес: 167 г/195 гр.

Цена Samsung Galaxy S22 за версию 8/128 Gb- 799 долларов, за вариант 8/256 Gb — 849 долларов. Цена Samsung Galaxy S22+ за версию 8/128 Gb- 999 долларов, за модификацию 8/256 Gb — 1049 долларов.

За предзаказ в подарок для покупателей предлагаются наушники Galaxy Buds Pro. Предложение будет действовать с 9 февраля по 10 марта. Старт продаж смартфонов — 11 марта.