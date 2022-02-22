Опыт успешных проектов «Безопасный город» и «Транспорт» от Milestone Systems

К 2050 году почти 70% населения мира будет проживать в городах, что создаст огромную нагрузку на инфраструктуру мегаполисов. Многие передовые города уже готовятся к этому, консолидируя потребности различных служб, изучая возможности устройств и технологий, способных сделать города умнее и комфортнее.

Часть городов идет по пути постепенных усовершенствований, а другая часть выбирает кардинальные преобразования. Большую роль в этих преобразованиях играют видеотехнологии, помогающие городам стать безопаснее. Видеоданные помогают властям города, правоохранительным органам, коммунальным и другим службам оценивать обстановку и быстрее принимать важные решения.

Невозможно представить город, где система видеонаблюдения была бы построена только на одном бренде камер. Уже сейчас в городах насчитываются сотни или тысячи камер видеонаблюдения и регистраторов различных брендов. Часто эти системы устанавливаются локально разными службами и в разное время. Часть оборудования уже морально и технически устарела, а часть еще можно использовать. Первая задача, с которой сталкивается город, принявший решение стать безопасным и эффективным, — как объединить все существующие аналоговые и IP-устройства и начать централизованно управлять системой видеонаблюдения и этими цифровыми видеоданными. Вторая задача — как обеспечить кибербезопасность этих важных видеоданных. Третья задача — как повысить эффективность операторов и специальных служб за счет использования интеллектуальной видеоаналитики. Четвертая задача — как обеспечить интеграцию системы видеонаблюдения с ситуационным центром города, центром мониторинга и диспетчеризации. Решить все эти задачи современного города способна мощная программная платформа для систем видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности.

На базе ПО XProtect® компания Milestone Systems совместно с партнерами успешно реализовала более 300 проектов по безопасным городам и транспорту по всему миру. Предлагаем познакомиться с несколькими интересными проектами.

Безопасный город София (Болгария)

Министерство внутренних дел Болгарии должно было обеспечить общественную безопасность посредством выявления и предотвращения потенциальных угроз. Все видеопотоки стекаются в единую систему управления видеонаблюдением Milestone, интегрированную с различными внутренними системами (регистрации людей и транспортных средств, контроля доступа) и управляющую тысячами аналоговых и сетевых камер наблюдения девяти разных производителей. Обеспечен мониторинг и оперативные выявления происшествий, автоматическое оповещение о появлении украденного транспортного средства в зоне видимости любой из камер наблюдения, бегущих людях, оставленных вещах, подозрительно ведущих себя людях в важных местах и местах ограниченного доступа, людях, пересекающих запретные линии.

Заказчик: МВД Болгарии.

Решения: XProtect® Corporate, BriefCam, Agent Vi savVi.

Интеллектуальная транспортная система Тбилиси (Грузия)

Тбилиси — город со сложным ландшафтом и большим потоком транспорта. Внедрение интеллектуальной транспортной системы совместно с системой видеонаблюдения позволило увеличить пропускную способность дорог города, значительно повысить безопасность движения и уменьшить пробки.

Заказчик: Мэрия Тбилиси, Полиция Грузии, Центр 112.

Решения: XProtect® Corporate, XProtect® Smart Wall, камеры Hanwha Techwin.

Умный и безопасный город Акколь (Казахстан)

SmartAqkol — первый когнитивный город в Казахстане и в странах СНГ, созданный в 2019 году. Выполнена полная автоматизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и полная цифровизация города. Создана современная система видеонаблюдения с интеллектуальной видеоаналитикой и единый ситуационный центр.

Решения: Milestone XProtect®, AutoCode for XProtect, IBM Intelligent Operations Center, IBM Intelligent Video Analytics.

Безопасный город Винница (Украина)

В городе Винница создан Муниципальный ситуационный центр и единая городская система видеонаблюдения. Благодаря видеоаналитике центр выявляет факты нарушения общественного порядка, вандализма, правил дорожного движения и ДТП, а также взаимодействует с полицией и экстренными службами.

Заказчик: Винницкий городской совет.

Решения: XProtect®, видеоаналитика Vezha®, камеры Hanwha Techwin.

Формула-1 в Баку (Азербайджан)

По требованию Международной Автомобильной Федерации (FIA) во время проведения Azerbaijan Grand Prix для контроля за процессом соревнований Baku City Circuit ежегодно разворачивается система IP-видеонаблюдения. Директор по гонкам имеет возможность видеть трассу целиком, анализировать инциденты и другие события гонки и принимать регулирующие действия по отношению к пилотам.

Партнер: Eurodesign

Решения: Milestone XProtect®, камеры Axis.

Клиентами Milestone Systems являются Министерства внутренних дел, Таможенные и Пограничные службы, Департаменты транспорта и Департаменты полиции Турции, Грузии, Казахстана, Украины, Болгарии, Эстонии, Латвии, России, Молдовы и многих других стран.

Получить консультацию по проектам можно у компании Softprom, официального дистрибьютора Milestone в Азербайджане, Грузии и странах СНГ, отправив запрос на адрес [email protected].