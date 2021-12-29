Milestone — ведущая платформа для систем видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности

Milestone Systems — ведущий европейский поставщик программного обеспечения для систем видеонаблюдения на базе открытой платформы. Технологии Milestone помогают миру видеть, как обеспечить безопасность, защитить имущество и людей, предотвратить инциденты и повысить эффективность бизнеса.

Milestone возглавляет мировой рынок программного обеспечения для видеонаблюдения. Заказчики любят Milestone за качество, надежность, масштабируемость и технологичность, ведь именно Milestone в далеком 1999 году создала и вывела на мировой рынок первое в мире программное обеспечение для систем IP-видеонаблюдения, а несколькими годами позже — создала и вывела на рынок концепцию «открытой платформы», без которой невозможно представить сейчас ни одну современную систему безопасности.

Открытая платформа Milestone XProtect® сделала возможной интеграцию сотен решений по контролю доступа, видеоаналитике, системам охраны периметра, ситуационным центрам и т.п. Простая схема лицензирования Milestone (одна лицензия для одного интегрированного IP-устройства) помогает заказчикам избежать скрытых затрат на лицензирование функций IP-устройств (например, звук в камере, управление PTZ и т.п.), функций программного обеспечения и использования клиентских приложений. Благодаря такому подходу заказчики Milestone получили свободу выбора — в своих проектах они могут собрать тысячи различных IP-устройств (IP-камеры, IP кодеры, IP контроллеры, устройства IoT), модули видеоаналитики, серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, и все это может работать в единой интегрированной системе безопасности, а уполномоченные сотрудники могут работать с тремя вариантами удобных клиентских приложений: Milestone XProtect® Smart Client для операторов, веб-клиент XProtect® Web Client и мобильное приложение XProtect® Mobile.

В линейке Milestone XProtect® представлены бесплатная версия XProtect® Essential+ и четыре коммерческих версии:

недорогая версия XProtect ® Express+;

Express+; самая популярная версия XProtect ® Professional+;

Professional+; версия XProtect ® Expert для больших проектов;

Expert для больших проектов; флагманская версия XProtect® Corporate для критически важных объектов.

К дополнительным программным модулям Milestone XProtect® относятся:

контроль доступа XProtect ® Access распознавание автомобильных номеров XProtect ® LPR

Access распознавание автомобильных номеров XProtect LPR программная видеостена XProtect ® Smart Wall

Smart Wall модуль контроля транзакций банкоматов и POS терминалов XProtect ® Transact

Transact модуль интеграции с ERP системой XProtect ® Retail

Retail модуль записи экрана компьютера и POS терминала XProtect ® Screen Recorder

Screen Recorder модуль видеоаналитики для быстрых расследований XProtect® Rapid REVIEW

Штат собственных высококвалифицированных разработчиков на базе мировых IТ-стандартов создает фирменные технологии Milestone XProtect®, чтобы заказчики получили лучшую в мире производительность (то есть возможность записать больше камер на один сервер), гибкость (аппаратные или виртуальные серверы), отказоустойчивость, возможность построения распределенных систем безопасности (даже в условиях слабых каналов между объектами), кибербезопасность, стабильность программного обеспечения и гарантию его постоянного развития и обновления.

К портфелю решений Milestone в 2021 году добавились новые видеосерверы Milestone Husky IVO™ с предустановленным программным обеспечением Milestone XProtect®, что делает процесс создания решения по видеонаблюдению простым и предсказуемым.

Milestone открыт для своих клиентов — сайт с подробной информацией, детальные спецификации с описанным функционалом программного обеспечения, технические руководства, курсы для инженеров и проектировщиков, презентации, примеры успешных проектов и многое другое. Опыт реализации более 500 000 проектов в мире позволяет строить проекты любых масштабов и сложности на решениях Milestone: от небольших магазинов до безопасных городов.

Продукты и решения Milestone продаются заказчикам через авторизованных и сертифицированных партнеров — системных интеграторов, количество которых постоянно растет. Milestone оказывает бесплатно техническую поддержку своим заказчикам через партнеров в Азербайджане на английском, турецком и русском языках.

Milestone Husky IVO — видеосерверы для профессиональных систем видеонаблюдения. Возможность добиваться большего

Программное обеспечение Milestone XProtect® выбирают клиенты, которым нужна уверенность, что их система видеонаблюдения будет работать максимально продуктивно, иметь мощный функционал, высокую надежность, возможность регулярных обновлений, масштабируемость, а также кибербезопасность.

Впервые партнерам и заказчикам Азербайджана при поддержке Softprom, официального дистрибьютора Milestone, стали доступны лучшие в своем классе видеосерверы Milestone Husky IVO™, созданные Milestone на базе аппаратного обеспечения и технологий Dell Technologies и процессоров Intel. Такой мощный технологический тандем позволил добиться продуктивности, качества, надежности и быстродействия.

Milestone Husky IVO™ — новые видеосерверы, оптимизированные под программное обеспечение Milestone XProtect®, которое знают и которому доверяют по всему миру, чтобы клиенты могли получить максимальную производительность из одних рук. Каждый сервер Husky IVO™ поставляется с предварительно загруженным ПО для управления видео XProtect. Это позволяет экономить время на инсталляцию и настройку системы и направить его на другие важные аспекты проекта, например, на кибербезопасность системы видеонаблюдения.

Новая серия Milestone Husky IVO™ — это шесть видеосерверов для любых проектов. Небольшие магазины, аптеки, кафе смогут использовать простую модель Husky IVO 150 Desktop или модели Husky IVO 350T/R, корпоративный бизнес и банки смогут использовать модели Husky IVO 700R и Husky IVO 1000R, а объекты критической инфраструктуры и безопасные города смогут оценить флагманскую модель Husky IVO 1800R. Все модели совместимы между собой и могут быть легко использованы в одном проекте для построения распределенных систем видеонаблюдения с централизованным управлением.

Исключительную функциональность видеосерверов Milestone Husky IVO™ отлично дополняет пятилетняя гарантия и сервисная модель единой точки поддержки от Milestone при поддержке Dell Technologies в Азербайджане. Milestone Husky IVO™ продаются клиентам через сеть авторизованных и сертифицированных интеграторов в Азербайджане.

XProtect Rapid REVIEW — видеоаналитика для заказчиков, которые хотят расследовать инциденты. Найдите быстро то, что ищете

Пропал ребенок. Украли автомобиль. Обнаружилась кража. Задача — найти момент инцидента в архиве системы видеонаблюдения. Поиск, просмотр, поиск, просмотр, поиск, просмотр… Десятки часов записанного видео с множества камер. На счету каждая минута. С такой проблемой сталкиваются многие клиенты. Но из-за человеческого фактора часть инцидентов, зафиксированных камерами видеонаблюдения, так и остается нерасследованной, а виновники инцидентов — безнаказанными.

Новый модуль видеоаналитики Milestone XProtect® Rapid REVIEW делает возможным расследование инцидента за минуты, даже если у вас сотни терабайт записанного видео. Этот модуль видеоаналитики создан на базе решений компании BriefCam и с помощью технологии VIDEO SYNOPSIS® позволяет эффективно анализировать видеоматериалы и быстро находить то, что нужно. Впервые технологию VIDEO SYNOPSIS® применили при расследовании теракта на Бостонском марафоне, а сегодня — это основная технология, которая помогает полиции, муниципалитетам и силовым структурам Америки и большинства стран Европы. Теперь и у клиентов Milestone в Азербайджане появится эффективный и передовой модуль видеоаналитики.

XProtect® Rapid REVIEW очень визуальный, работает с архивными видеоданными и прост в использовании. Оператор Milestone XProtect® с помощью фильтров может выполнить поиск, убирая лишние данные или наоборот, уточняя детали по ходу расследования. Цвет, люди, дети, транспортные средства, похожие люди, атрибуты, объекты в зоне, номера автомобилей, лица людей — эти фильтры поиска позволяют оператору ускорить расследование в разы, выбирая нужные фрагменты видео, а когда нужный человек или объект найден — экспортировать оригинальное видео без потери качества и передавать его правоохранительным органам для дальнейшей правовой оценки. Визуальные слои с тепловыми картами, зоны интереса и траектории движения позволят оператору быстро и всесторонне анализировать ситуацию, выявлять скопления людей, нарушения по пребыванию в указанных зонах, пересечение линий и многое другое.

XProtect® Rapid REVIEW является плагином для клиентского программного обеспечения Milestone XProtect® Smart Client. Если необходимо не только проводить расследования, но и отрабатывать тревоги в режиме реального времени, заказчик легко сможет добавить другие плагины Milestone и интегрированных решений по видеоаналитике и получить 50+ правил видеоаналитики из единого интерфейса XProtect® Smart Client. Функционал логирования действий операторов в системе видеонаблюдения Milestone XProtect® и четкие инструкции операторам на любые типы тревог помогут заказчикам убедиться, что операторы системы добросовестно несут службу и объект находится под пристальным контролем.

Компания Softprom — официальный дистрибьютор всех решений Milestone в Азербайджане, Грузии и странах СНГ, помогает партнерам и заказчикам в выборе версий Milestone XProtect®, подборе модулей видеоаналитики и тестировании решений. Заказчик из любой вертикали рынка может получить квалифицированную техническую консультацию и список успешно реализованных проектов. Для получения более детальной информации обращайтесь по электронному адресу [email protected].