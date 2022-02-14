AMD завершила сделку по приобретению Xilinx

Компания AMD сегодня сообщила о завершении сделки по приобретению разработчика и производителя программируемых логических интегральных схем Xilinx.

О намерениях поглотить Xilinx компания AMD объявила в октябре 2020 года. На прошлой неделе стало известно о получении всех необходимых разрешений, после чего оставались только небольшие формальности.

Сумма сделки оценивалась в 35 млрд. долларов, при этом AMD удалось обойтись без фактических денежных выплат — компании просто обменялись акциями. По ее итогам акционерам AMD достались 74% объединенной фирмы, а оставшиеся 26% контролируют бывшие акционеры Xilinx. Генеральный директор Xilinx Виктор Пэн (Victor Peng) займет в AMD пост главы новообразованного подразделения AECG (Adaptive and Embedded Computing Group). AECG продолжит разработку передовых программируемых логических интегральных схем, систем на кристалле и встраиваемых решений. Работа в AECG будет вестись с учетом масштабов объединенной компании.

Отметим, что эта сделка позволит «красному» чипмейкеру усилить свои позиции в области ресурсоемких и адаптивных вычислений, а также составить конкуренцию Intel в еще одном сегменте рынка. Напомним, что в 2015 году Intel приобрела разработчика FPGA-решений Altera.