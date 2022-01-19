Xiaomi 11T Pro Hyperphone – экран 120 Hz, Snapdragon 888, 108 Мп камера и зарядка на 120 Вт

В Индии сегодня представили смартфон Xiaomi 11T Pro Hyperphone. Компания называет его «гиперфоном», чтобы подчеркнуть, что телефон поставляется с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Модель является копией Xiaomi 11T Pro, выпущенного в сентябре прошлого года.

Смартфон получил 10-битный AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления 120 Hz и частотой опроса сенсорного слоя 480 Hz. Панель имеет контрастность 5 000 000:1, пиковую яркость 1000 кд/м2 и соотношение сторон 20:9. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Экран получил рейтинг A+ от DisplayMate. Он поддерживает несколько стандартов HDR (HDR10, Dolby Vision), а также MEMC.

Xiaomi 11T Pro Hyperphone оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1. Основная камера тройная: 108 Мп, 8 Мп и 5 Мп датчики. Камера поддерживает 8K UHD при 30 FPS и 4K UHD при 60 FPS. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Смартфон поддерживает быструю зарядку Xiaomi HyperCharge мощностью 120 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 17 минут (блок питания есть в комплекте). В оснащение также входят аккумулятор на 5000 мАч, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и ИК-порт. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP53. Устройство работает под управлением MIUI 12.5 на базе ОС Android 11 с гарантированными обновлениями для трех поколений Android и четырьмя годами исправлений безопасности.

Цена Xiaomi 11T Pro Hyperphone:

8/128 Gb – 536 долларов;

8/256 Gb – 563 доллара;

12/256 Gb – 589 долларов.

Смартфон поступает в продажу в Индии сегодня.