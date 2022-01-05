Представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 за 249 долларов

Помимо видеокарт GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, на выставке CES 2022 компания NVIDIA представила графический ускоритель GeForce RTX 3050. Новинка является игровым решением начального уровня на архитектуре Ampere. Производитель позиционирует видеокарту в качестве решения для гейминга в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду в самых современных играх.

В составе GeForce RTX 3050 используется второе поколение ядер RT для трассировки лучей и третье поколение тензорных ядер. GeForce RTX 3050 построена на графическом процессоре GA106-150 с 2560 ядрами CUDA, работающими в диапазоне частот 1,5-1,78 GHz. Карта получила 8 Gb памяти GDDR6 с поддержкой разрядности шины 128 бит и оснащена интерфейсом PCIe 4.0. Энергопотребление – 130 Вт. Заявлена поддержка технологий Resizable BAR, NVIDIA Reflex, Microsoft DirectX 12 Ultimate, а также NVIDIA RTX и DLSS.

Рекомендованная цена в США составляет 249 долларов, в продаже с 27 января.