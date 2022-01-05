NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – самая мощная мобильная видеокарта в мире

Компания NVIDIA представила на CES 2022 две мобильные видеокарты для игровых ноутбуков на графических процессорах Ampere — GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. В рамках презентации, NVIDIA не стала вдаваться в технические подробности новинок. Компания называет GeForce RTX 3080 Ti «самой производительной мобильной видеокартой в мире».

Видеокарта оснащена 16 Gb памяти GDDR6. В основе GeForce RTX 3080 Ti лежит чип Ampere, обладающий 7424 ядрами CUDA и работающий на частоте 1125–1590 MHz. Уровень энергопотребления — от 80 до 150 Вт в зависимости от модификации. Отмечается, что новинка производительнее настольного флагмана прошлого поколения NVIDIA Titan RTX. Кроме того, она способна обеспечить 120 FPS в играх на максимальных настройках в разрешении 1440р.

Вторая новинка GeForce RTX 3070 Ti построена на чипе с 5888 потоковыми процессорами и обладает частотой 1035-1485 MHz. Уровень энергопотребления настраивается в пределах 80–125 Вт. Видеокарта получила 8 Gb оперативной памяти. В обоих случаях компания не уточняет пропускную способность памяти. Модель GeForce RTX 3070 Ti сравнивается с видеокартой GeForce RTX 2070 Super, которую новинка опережает в 1,7 раза. Для этой видеокарты заявлена производительность на уровне 100 FPS при максимальных настройках в 1440p. Также NVIDIA отметила, что у данной видеокарты больше ядер CUDA, чем у обычной RTX 3070.

Ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будут стоить от 2499 долларов, а с GeForce RTX 3070 Ti – от 1499 долларов. В продаже с 1 февраля.