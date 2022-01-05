Бизнес-ноутбуки Lenovo ThinkPad Z построены на новой платформе AMD Ryzen Pro 6000

Компания Lenovo на выставке CES 2022 представила линейку ноутбуков ThinkPad Z, корпус которых изготовлен из переработанных материалов. Линейка ThinkPad Z представлена двумя моделями с экранами 13,3 и 16 дюймов. Новинки являются одними из первых ноутбуков на рынке с новыми процессорами AMD серии Ryzen Pro 6000.

ThinkPad Z13 оборудован IPS-панелью формата WUXGA или OLED формата WQXGA в зависимости от модификации. Диагональ в обоих случаях составляет 13,3 дюймов. В ThinkPad Z16 установлены идентичные дисплеи, но диагональ увеличена до 16 дюймов.

Старшая версия получила процессоры AMD Ryzen Pro 6000H, за графику отвечает мобильная видеокарта AMD Radeon RX 6500M. Вместимость SSD составляет 2 Tb в максимальной модификации. Емкость аккумулятора — 70 Вт ч. Новинка получила три USB-C, Mini-Jack и кардридер. В более компактной модели установлены процессоры AMD Ryzen Pro 6000U. Максимальная вместимость твердотельного накопителя составляет 1 Tb, а емкость батареи — 50 Вт ч. Дискретная видеокарта отсутствует. Количество разъемов USB-C уменьшено до двух. Кардридера нет.

Оба ноутбука получили до 32 Gb ОЗУ LPDDR5, 4G-модем, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, динамики с Dolby Atmos, веб-камеру с разрешением Full HD, два микрофона, сканер отпечатков пальцев и 120-миллиметровый глянцевый тачпад. Устройства защищены по стандарту MIL-Spec 810H. Ноутбуки сохранили главную особенность серии — красный манипулятор TrackPoint в виде кнопки-джойстика. Теперь он позволяет получить быстрый доступ к общим настройкам камеры и микрофона.

Устройства будут доступны с предустановленной операционной системой Windows 11. Цена Lenovo ThinkPad Z13 составит 1549 долларов, а ThinkPad Z16 – 2099 долларов.