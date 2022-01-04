AMD представила 6-нм мобильные процессоры Ryzen 6000 (Rembrandt): архитектура Zen 3+ и графика RDNA 2

Компания AMD в рамках CES 2022 представила мобильные процессоры Ryzen 6000 семейства Rembrandt. В серию вошли восемь высокопроизводительных моделей Ryzen 6000H для мощных игровых ноутбуков и две энергоэффективные модели Ryzen 6000U для тонких и компактных ноутбуков. Ryzen 6000 построены на обновленной архитектуре Zen 3+ и используют новый 6-нм техпроцесс производства.

Флагманской моделью H-серии стала восьмиядерная модель Ryzen 9 6980HX с максимальной тактовой частотой 5 GHz. Процессор получил 16 Mb кэш-памяти третьего уровня и 4 Mb кэш-памяти второго уровня. Значение TDP составляет 45 Вт и более. Графическая подсистема представлена видеоускорителем Radeon 680M на архитектуре RDNA 2 с 12 вычислительными блоками и 768 ядрами, работающими на частоте до 2 GHz.

Энергоэффективные Rembrandt представлены моделями Ryzen 7 6800U и Ryzen 5 6600U. Топовая модель Ryzen 7 6800U включает 8 ядер Zen 3+ с максимальной частотой 4,7 GHz и встроенный графический процессор RDNA 2 с 12 вычислительными блоками, работающими на частоте до 2,2 GHz. Значение TDP составляет 15-28 Вт.

Производитель заявляет для новых процессоров до 40% более низкое энергопотребление при стриминге видео, до 30% более низкое потребление в приложениях для видеоконференций и до 15% более низкое энергопотребление при работе с браузером. По словам AMD, производительность встроенной графики до трех раз выше в играх, чем у прямых конкурентов и до двух раз производительнее по сравнению с предыдущим поколением мобильных процессоров Ryzen 5000. Одноядерная и многоядерная вычислительная производительность моделей процессоров Ryzen 6000 до 10–30% выше, чем у предыдущего поколения. Заявлена поддержка памяти LPDDR4X и DDR5, поддержка интерфейсов PCIe 4.0, USB4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1 и готовность к стандарту DisplayPort 2.0, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth LE 5.2, а также кодировщика видео AV1.

Ожидается, что на базе новых процессоров AMD Ryzen 6000 в 2022 году будет выпущено более 200 моделей ноутбуков Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Razer и других компаний.

Кроме того, AMD анонсировала три процессора семейства Ryzen 5000U Barcelo. Они выполнены по 7-нм техпроцессу с использованием ядер Zen 3 и графики Vega. Это восьмиядерный Ryzen 7 5825U, шестиядерный Ryzen 5 5625U и четырехъядерный Ryzen 3 5425U. Первый процессор работает в диапазоне частот от 2,0 до 4,5 GHz, второй — от 2,3 до 4,3 GHz, третий — от 2,7 до 4,1 GHz. Восьмиядерная и шестиядерная модели получили по 20 и 19 Mb кеш-памяти второго и третьего уровней соответственно. Четырехъядерная — 10 Mb кеш-памяти второго и третьего уровней. В составе процессоров используется до 8 встроенных графических ядер Vega с частотой от 1,5 до 1,8 GHz. Значение TDP составляет 15 Вт.