Представлен монитор Redmi 27 Pro 2K

Помимо 4K-монитора, компания Xiaomi представила еще одну новинку под брендом Redmi. Модель Redmi 27 Pro 2K оснащена IPS-матрицей диагональю 27 дюймов разрешением 2K (2560 х 1440 пикселей) и способна отображать 16,7 млн. цветов при максимальной яркости 300 нит.

Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB, соответствие требованиям стандартов TUV Low Blue Light и SGS Low Blue Light. Максимальная кадровая частота составляет 75 Hz. Контрастность – 1000:1.

Также, как и 4K-монитор Xiaomi, его можно регулировать по высоте, использовать по горизонтали и вертикали, а также и крепить на стену. Устройство оснащено магнитной крышкой для скрытия портов и отверстием в подставке для размещения кабелей.

В Китае цена монитора Redmi 27 Pro 2K составляет 251 доллар, но на начальном этапе снижена до 220 долларов. О доступности на международном рынке пока ничего не известно. Предусмотрена трехлетняя гарантия.