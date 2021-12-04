Xiaomi представила свой первый профессиональный 4К-монитор

Компания Xiaomi представила свой первый 4K-монитор. Модель получила название «Xiaomi Monitor 27-inch 4K». Он предназначен для профессионального применения – работы с графикой, системами проектирования и видеомонтажа.

Монитор оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей), способной отображать 1,07 млрд. цветов при максимальной яркости 400 нит. Высокая точность цветопередачи подтверждена сертификацией Pantone Validated. Заявлено 99% охвата цветового пространства DCI-P3 и 100% охвата пространства sRGB. Монитор обладает показателем Delta E<1.

Предусмотрена специальная физическая кнопка для переключения между несколькими профессиональными режимами для разных сценариев работы, таких как компьютерная графика, САПР и другие. Реализована технология Low Blue Light с сертификацией TÜV Rheinland (низкое излучение синего цвета) и поддержка стандарта VESA DisplayHDR 400 HDR.

Из портов предусмотрены 2 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4, 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A и 3,5-мм разъем для наушников. Порт USB Type-C поддерживает передачу данных, аудио/видео и выходную мощность до 90 Вт. Монитор получил вентиляционное отверстие для отвода тепла, магнитную крышку для скрытия портов и отверстие в подставке для прокладки кабелей. Его можно отрегулировать по высоте, использовать по горизонтали и вертикали, а также закрепить на стене.

Прием предварительных заказов уже открыт. Цена монитора Xiaomi в Китае составляет 549 долларов, но на старте продаж он доступен за 470 долларов.