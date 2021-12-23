Huawei Watch D: smart-часы с функцией измерения артериального давления

Помимо складного смартфона P50 Pocket, компания Huawei представила новые smart-часы Watch D. Главной особенностью новинки является функция измерения артериального давления.

Часы выполнены в прямоугольном корпусе из авиационного алюминия. Есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Huawei Watch D оснащены 1,64-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном с разрешением 280 х 456 пикселей.

За работу функции измерения артериального давления отвечает восьмиканальный высокочувствительный оптический датчик, микронасос и специальный алгоритм. Устройство получило специальные ремешки со встроенной миниатюрной манжеткой, как в привычном тонометре. Обеспечивается точность +/- 3 мм ртутного столба, как у большинства автоматических тонометров. Huawei Watch D получили сертификацию в качестве медицинского устройства от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая.

Кроме этого, гаджет получил более 70 спортивных режимов, пульсометр, функцию измерения ЭКГ, мониторинга сна и другие показатели, важные для здоровья. Аккумулятор емкостью 451 мА·ч обеспечивает автономность до 7 дней. Поддерживается Bluetooth 5.1, GPS и NFC. Часы работают на HarmonyOS, они могут работать в паре со смартфонами на основе HarmonyOS 2, Android 6.0 и новее, iOS 9.0 и новее.

Продажи Huawei Watch D в Китае стартуют 25 декабря по цене 469 долларов.