Представлен Huawei P50 Pocket – смартфон-раскладушка на Snapdragon 888 по цене от 1410 долларов

Компания Huawei официально представила складной смартфон P50 Pocket. После трех поколений Huawei Mate X четвертый складной смартфон компании получил другой форм-фактор. На презентации смартфон-раскладушку Huawei P50 Pocket сравнивали и с iPhone 13 Pro Max (размеры и камеры), и с Samsung Galaxy Z Flip3 (по части механизма складывания).

Для P50 Pocket были разработаны совершенно новые петли, благодаря которым в сложенном состоянии половинки корпуса располагаются строго параллельно друг другу. Зазор в сложенном состоянии практически отсутствует. В Samsung Galaxy Z Flip3 в области перелома образуется утолщение.

Huawei P50 Pocket оборудован OLED-экраном диагональю 6,9 дюйма разрешением 2790 x 1188 пикселей, соотношением сторон 21:9 и кадровой частотой 120 Hz. На тыльной стороне под камерой установлен дополнительный круглый OLED-экран диаметром 1 дюйм, разрешением 340 x 340 пикселей и кадровой частотой 60 Hz. Его можно использовать для отображения различной информации, включая виджеты, QR-коды и уведомления.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 888 4G. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти – 256 или 512 Gb. В основной камере установлены три датчика: 40 Мп (f/1.8), ультра-широкоугольный модуль на 13 Мп (f/2.2) и монохром 32 Мп, (f/1.8). Фронтальная камера разрешением 10,7 Мп (f/2.2) расположена в отверстии по центру.

Новинка получила аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. По этим параметрам у него нет конкурентов в сегменте. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и NFC. Стереодинамиков в Huawei P50 Pocket нет. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в клавишу питания. Применяется операционная система HarmonyOS 2.0. Габариты составляют: 170 x 75,5 x 7,2 мм (в разложенном состоянии), 87,3 x 75,5 x 15,2 мм (в сложенном состоянии). Вес – 190 гр.

Смартфон поступит в продажу в черной, белой и золотистой расцветках корпуса. Цена базовой версии 8/256 Gb памяти составляет 1410 долларов, топовой 12/512 Gb – 1725 долларов. В Китае продажи стартуют сегодня, 23 декабря. Глобальная версия флагмана появится, но сроки пока неизвестны.