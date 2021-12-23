23.12.2021

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Huawei представила smart-очки со сменными линзами

Huawei

В середине декабря Huawei анонсировала первые smart-очки под собственным брендом. Сегодня компания их представила. Очки на основе операционной системы HarmonyOS получили сменные линзы и динамики с технологией костной проводимости, встроенные в каждую дужку.

Пользователям предлагаются три основных типа оправы (классика, авиаторы и ретро), а также различные альтернативные варианты.

HarmonyOS позволяет выводить в поле зрения пользователя различную полезную информацию, от коротких сообщений до расписания. Прикосновениями к дужке можно управлять воспроизведением звука, отклонять и принимать вызовы. Кроме того, гаджет получил поддержку голосовых команд. Очки следят за осанкой, отслеживая время, проведенное с опущенной головой. Предусмотрена защита от влаги и дождя по стандарту PX4. Время автономной работы составляет 16 часов. Есть поддержка Bluetooth 5.2.

Цена smart-очков Huawei составляет 267 долларов, солнцезащитный вариант — 298 долларов.

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