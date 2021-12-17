Huawei анонсировала smart-очки со сменными линзами

Компания Huawei представит 23 декабря на конференции Winter Flagship Keynote первые smart-очки под собственным брендом, сообщает Gizmochina. Ранее Huawei выпускала smart-очки в сотрудничестве с Gentle Monster.

Особенностью Smart Glass станет модульная конструкция с возможностью простой замены оптики. Huawei называет устройство «умным персональным помощником». Согласно тизерному видео, которое компания опубликовала на китайском видеосервисе Bilibili, очки получат сменные линзы и динамики с технологией костной проводимости, встроенные в каждую дужку.

Ожидается, что пользователям будет предложена как солнцезащитная, так и корректирующая оптика на выбор. Работать гаджет будет под управлением операционной системы HarmonyOS. Кроме того, smart-очки получат поддержку голосовых команд.

Технические характеристики, цена и список функций Smart Glass пока не раскрывается.