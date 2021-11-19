Moto G51 и Moto G71: доступные смартфоны с 50 Мп камерой и аккумулятором на 5000 мАч

На презентации компания Motorola, кроме доступных моделей Moto G31 и G41, представила еще два недорогих смартфона Moto G51 и Moto G71. Оба устройства поставляются с предустановленной операционной системой Android 11, а обновление до Android 12 будет доступно в течение следующего года.

Moto G51 получил 6,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 480 Pro, который работает в связке с 4 Gb оперативной памятью и накопителем на 64 Gb с поддержкой карт microSD.

Основная камера тройная: главный модуль на 50 Мп (f/1.8), ультраширокоугольный блок на 8 Мп и 2 Мп макрообъектив. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки. Габариты составляют 170,47 x 76,54 x 9,13 мм.

Цена Moto G51 в Европе составит 229,99 евро.

Модель Moto G71 оснащена 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления 60 Hz. Используется процессор Snapdragon 695 с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость накопителя – 128 Gb без возможности расширения.

Основная камера такая же, как и в модели Moto G51. Отличие только в том, что есть поддержка технологии QuadPixel. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт (соответствующий адаптер есть в комплекте).

Moto G71 поступит в продажу в Европе в ближайшие недели по цене 299,99 евро.