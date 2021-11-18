Motorola представила недорогие смартфоны Moto G31 и Moto G41 с OLED-экранами

Помимо флагманского смартфона Moto G200, компания Motorola представила два недорогих смартфона из серии Moto G. Это модели Moto G31 и Moto G41. На смартфоны установлена операционная система Android 11.

Moto G31 оснащен 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 60 Hz. В основе лежит процессор MediaTek Helio G85, 4 Gb оперативной памяти и 64 или 128 Gb встроенной флеш-памяти.

Основная камера тройная: главный модуль на 50 Мп с технологией Quad Pixel, ультраширокоугольный на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 13 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Есть боковой сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, аудиоразъем на 3,5 мм и слот для карт памяти microSD. Габариты составляют 161,89 x 73,87 x 8,55 мм, вес — 181 гр.

Продажи Moto G31 в Европе состоятся в ближайшие недели по цене 199,99 евро.

Moto G41 оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Hz. В качестве процессора используется MediaTek Helio G85. Доступны версии с 4 или 6 Gb оперативной памяти и 128 Gb встроенной флеш-памяти. Есть возможность расширения с помощью microSD.

Тройная камера сочетает основной модуль на 48 Мп с оптической стабилизацией (редкость в этом ценовом сегменте), широкоугольный модуль на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 13 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки.

Цена Moto G41 в Европе составит 249,99 евро.

Комплект поставки обоих смартфонов включает наушники, защитный чехол, кабель USB Type-C и зарядное устройство.