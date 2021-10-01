POCO C31: MediaTek Helio G35 и аккумулятор на 5000 мА•ч стоимостью от 114 долларов

Бренд POCO, принадлежащий компании Xiaomi, представил в Индии новый бюджетный смартфон C31. Модель является немного улучшенной версией смартфона POCO C3.

Новинка получила 6,53-дюймовый IPS-экран разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Устройство оснащено процессором MediaTek Helio G35, 3 или 4 Gb оперативной памятью LPDDR4X, и 32 или 64 Gb встроенной памятью eMMC 5.1.

Основная камера представлена тремя датчиками: 13 Мп (f/2.2), 2 Мп (f/2.2, макро от 40 мм) и 2 Мп (f/2.4, датчик глубины). Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп (f/2.2).

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки. По словам компании, его хватит на два дня работы. К тому же батарея выдержит до 1000 циклов перезарядки. Смартфон получил сканер отпечатков пальцев, что нетипично для моделей этой ценовой категории. Есть поддержка 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS, два слота для SIM-карт, слот для microSD и 3.5-мм аудиоразъем. Заявлена защита от брызг по стандарту P2i. Работает гаджет под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5.

Продажи смартфона POCO C31 стартуют в Индии 2 октября стоимостью от 114 долларов.