Poco C3: три камеры и аккумулятор 5000 мА·ч за 102 доллара

Бренд Poco представил бюджетный смартфон Poco C3. Модель является практически полной копией смартфона Redmi 9C.

Poco C3 получил IPS-дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9.

Устройство оснащено процессором MediaTek Helio G35, 3 или 4 Gb оперативной памяти LPDDR4X, и 32 или 64 Gb встроенной памяти.

Основная камера состоит из трех датчиков: 13 Мп (f/2.2), 2 Мп (f/2.2, макро от 40 мм) и 2 Мп (f/2.4, датчик глубины). Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп (f/2.2).

Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается 10 Вт зарядка через порт microUSB. В оснащение входят Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS. Есть два слота для SIM-карт, слот для microSD, 3.5-мм аудиоразъем. Заявлена защита от брызг по стандарту P2i. Габариты составляют 164,9 х 77,07 х 9,0 мм, вес – 196 гр. Работает устройство под управлением Android 10 и MIUI 12.

Стоимость Poco C3 составляет 102 доллара за версию 3/32 Gb и 122 доллара за вариант 4/64 Gb. Продажи стартуют 16 октября.