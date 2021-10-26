27.10.2021

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Microsoft выпустил длинный геймплейный трейлер Halo Infinite

Halo Infinite

Как известно, релиз Halo Infinite состоится 8 декабря на PC и Xbox. Компания Microsoft решила напомнить публике о главных аспектах шутера с помощью длинного геймплейного трейлера — огромная локация, множество вражеских крепостей, обилие видов транспорта и способов быстро передвигаться.

Бравому Спартанцу предстоит исследовать просторы Zeta Halo (таинственного мира-кольца) в надежде спасти человечество. Исследовать гигантский артефакт можно будет как угодно (обещан невиданный по меркам Halo уровень свободы).

Режим кооперативного прохождения кампании появится уже после релиза.

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