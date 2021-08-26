Halo Infinite выйдет 8 декабря 2021 года
На церемонии открытия выставки Gamescom 2021 студия 343 Industries объявила дату выхода Halo Infinite.
Игра выйдет 8 декабря 2021 года — с сюжетной кампанией и мультиплеером, который будет бесплатным для всех игроков. Релиз Halo Infinite состоится на Xbox One, Xbox Series и ПК.
Был также показан кинематографический трейлер первого сезона многопользовательского режима.
После анонса 343 Industries открыла возможность предзаказа Halo Infinite в Steam и в Microsoft Store.
Минимальные системные требования
- ОС: Windows 10 RS3 x64;
- Процессор: AMD FX-8370 или Intel i5-4440;
- Оперативная память: 8 Gb;
- Видеокарта: AMD RX 570 или NVIDIA GTX 1050 Ti;
- DirectX: 12;
- Место на диске: 50 Gb.
Рекомендуемые системные требования
- ОС: Windows 10 19H2 x64;
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7-9700k;
- Оперативная память: 16 Gb;
- Видеокарта: Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070;
- DirectX: 12;
- Место на диске: 50 Gb.
Кроме того, на презентации компания Microsoft в честь 20-летия Xbox и Halo анонсировала лимитированное издание консоли Xbox Series X и контроллер Elite Series 2 в стиле франшизы.