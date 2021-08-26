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Halo Infinite выйдет 8 декабря 2021 года

Halo Infinite

На церемонии открытия выставки Gamescom 2021 студия 343 Industries объявила дату выхода Halo Infinite.

Игра выйдет 8 декабря 2021 года — с сюжетной кампанией и мультиплеером, который будет бесплатным для всех игроков. Релиз Halo Infinite состоится на Xbox One, Xbox Series и ПК.

Был также показан кинематографический трейлер первого сезона многопользовательского режима.

После анонса 343 Industries открыла возможность предзаказа Halo Infinite в Steam и в Microsoft Store.

Минимальные системные требования

  • ОС: Windows 10 RS3 x64;
  • Процессор: AMD FX-8370 или Intel i5-4440;
  • Оперативная память: 8 Gb;
  • Видеокарта: AMD RX 570 или NVIDIA GTX 1050 Ti;
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 50 Gb.

Рекомендуемые системные требования

  • ОС: Windows 10 19H2 x64;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7-9700k;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070;
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 50 Gb.

Кроме того, на презентации компания Microsoft в честь 20-летия Xbox и Halo анонсировала лимитированное издание консоли Xbox Series X и контроллер Elite Series 2 в стиле франшизы.

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