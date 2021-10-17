Количество загрузок Telegram в Google Play превысило 1 млрд.

Количество загрузок мессенджера Telegram преодолело знаковую отметку в 1 млрд. через магазин Google Play.

Проект Telegram был запущен Павлом Дуровым в 2013 году. Бесплатный мессенджер позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и мультимедийными файлами, организовывать групповые видеозвонки на 1000 зрителей, проводить голосовые чаты с миллионами слушателей и многое другое.

1 млрд. установок через Google Play не отражает общее число загрузок мессенджера , так как приложение также доступно для устройств на базе Apple iOS, ПК с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Отметим, что недавний глобальный сбой в работе сервисов компании Facebook привел к тому, что всего за один вечер аудитория Telegram увеличилась на 70 млн. человек.