В день глобального сбоя в Facebook 70 млн. новых пользователей пришли в Telegram

На фоне недавнего глобального сбоя в работе сервисов компании Facebook, который продолжался около 6 часов, 4 октября в Telegram был зафиксирован рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. За один день аудитория мессенджера увеличилась на 70 млн. человек, отмечает основатель Telegram Павел Дуров.

«Вчера в Telegram произошел рекордный рост регистрации и активности пользователей. Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли больше 70 млн. беженцев с других платформ. Мы не подведем вас, когда это сделают другие», — заявил Дуров.

Представители Telegram отметили что рады притоку пользователей с WhatsApp, но предупредили новоприбывших о повышенной нагрузке на серверы. В Северной и Южной Америке наблюдались некоторые проблемы со скоростью работы мессенджера из-за большого наплыва пользователей, однако они быстро были решены.

Дуров также добавил, что гордится тем, как команда Telegram сумела справиться с беспрецедентным ростом пользовательской аудитории. Платформа продолжала работать в штатном режиме «для подавляющего большинства пользователей».

Отметим, что официальный Twitter-аккаунт Signal также заявил, что приложение скачали «миллионы новых пользователей».