Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro: Hi-Fi звук, ANC и автономность до 27 часов

На презентации, вместе со смартфоном Civi, компания Xiaomi также представила новые TWS-наушники Mi True Wireless Earphones 3 Pro. Новинка выполнена в более удобном форм-факторе, на 17% легче и на 11% меньше предыдущей модели. Вес каждого наушника составляет всего 4,8 гр.

Реализована система активного шумоподавления, способная справляться с нежелательными звуками с уровнем громкости до 40 дБ. Производитель приравнивает качество воспроизведения гарнитуры к уровню Hi-Fi. Функция пространственного звучания обеспечит пользователю эффект полного присутствия. Новинка также получила режим прозрачности, позволяющий слышать все окружающие звуки.

Упомянута поддержка кодеков SBC, AAC и LHDC 4.0. Заявленное время автономной работы совместно с зарядным футляром составляет 27 часов. Чехол заряжается через порт USB-C или с помощью беспроводной технологии Qi. Также наушники получили функцию быстрого сопряжения со смартфонами Xiaomi и защиту от воды по стандарту IP55. За беспроводной обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.2.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro будут доступны в трех расцветках: белой, черной и зеленой. Ориентировочная стоимость составляет 108 долларов. Продажи в Китае начнутся в ближайшее время.