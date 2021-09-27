Представлен молодежный смартфон Xiaomi Civi

Компания Xiaomi представила в Китае смартфон Civi, модель является преемником Xiaomi CC9, который дебютировал в 2019 году. Новинка ориентирована прежде всего на молодую аудиторию. При создании смартфона основной упор делался на дизайн и функциональность камер.

Xiaomi Civi оборудован 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления до 120 Hz. Говорится о поддержке Dolby Vision и HDR10.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G, в состав которого входит графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-накопителя – 128 или 256 Gb.

Основная камера объединяет 64 Мп Samsung GW3 (f/1.79) датчик, блок с широкоугольной оптикой на 8 Мп (f/2.2,120 градусов) и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины сцены. В небольшом отверстии по центру в верхней области экрана установлена 32 Мп селфи-камера.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой 55-ваттной подзарядки. в оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB-C, стереодинамики с Dolby Atmos, разъем 3.5 мм и подэкранный сканер отпечатков пальцев. вес составляет 166 гр. Установлена операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.

Стоимость смартфона Xiaomi Civi:

8/128 Gb памяти – 405 долларов;

8/256 Gb памяти – 450 долларов;

12/256 Gb памяти – 495 долларов.

Аппарат будет доступен в трех расцветках. Продажи начнутся в Китае 30 сентября.