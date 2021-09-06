Представлены доступные smart-часы Nubia Red Magic Watch Vitality Edition

Компания Nubia представила сегодня не только флагманский смартфон Red Magic 6s Pro, но и smart-часы Red Magic Watch Vitality Edition. Новинка представляет собой более компактную и доступную версию оригинальной модели.

Устройство выполнено в металлическом корпусе и имеет круглый 1,19-дюймовый дисплей, тогда как у оригинальной модели он является 1,39-дюймовым. Это AMOLED-панель с поддержкой всегда включенного дисплея (Always On Display).

На корпусе имеются две физические кнопки для взаимодействия с устройством. Часы поддерживает несколько спортивных режимов, а также имеют стандартный набор датчиков, предназначенных для мониторинга разных показателей здоровья. Вес Red Magic Watch Vitality Edition составляет всего 23 гр. (оригинальная версия — 30 гр).

Smart-часы будут доступны в двух цветовых вариантах: черном и серебристом. Ориентировочная цена – 77 долларов, тогда как предыдущая версия стоит 100 долларов.

Кроме того, компания представила различные периферийные устройства, в том числе портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч, а также зарядные устройства на 20, 30 и 65 Вт. Все новинки Nubia скоро поступят в продажу.