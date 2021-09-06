Nubia Red Magic 6s Pro – экран 165 Hz, Snapdragon 888+ и до 18 Gb ОЗУ

Компания Nubia представила флагманский игровой смартфон Red Magic 6s Pro. Новинка стала улучшенной версией модели Red Magic 6 Pro. Аппарат оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,8 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 165 Hz, частота отклика сенсорного слоя достигает составляет 720 Hz. Пиковая яркость выросла с 630 нит до 700 нит.

Смартфон получил процессор Snapdragon 888+. Предусмотрена система активного охлаждения. Вентилятор оснащается подсветкой RGB и работает почти вдвое тише в сравнении с прошлым поколением. По официальным данным он обеспечивает на 30% больший воздушный поток в сравнении с вентилятором прошлого поколения. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет до 18 Gb, вместимость флеш-памяти UFS3.1 – до 512 Gb.

Модель Nubia Red Magic 6s Pro сохранила основную камеру разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп с поддержкой 8K ULTRA HD. Во фронтальной камере также используется 8 Мп датчик изображения. Есть три микрофона, два громкоговорителя и 3,5 мм аудиоразъем.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мА·ч, проводная зарядка – с высокой мощностью 120 Вт. Полная зарядка аккумулятора осуществляется за 17 минут, причем этот процесс сопровождается работой вентилятора – для лучшего охлаждения. Сканер отпечатков встроен в экран. Он научился определять частоту сердечных сокращений. Толщина корпуса составляет 9,5 мм, вес – 215 гр. Аппарат функционирует на базе операционной системы Android 11 с Red Magic UI.

Стоимость смартфона Nubia Red Magic 6s Pro:

8/128 Gb – 620 долларов;

12/128 Gb – 680 долларов;

12/256 Gb – 745 долларов;

12/128 Gb (полупрозрачный корпус) – 700 долларов;

12/256 Gb (полупрозрачный корпус) – 760 долларов;

16/256 Gb (полупрозрачный корпус) – 835 долларов;

18/512 Gb (полупрозрачный корпус) – 990 долларов;

18/512 Gb (версия Battlefield Edition) – 1080 долларов.

Предзаказ уже открыт, а реальные продажи стартуют 9 сентября.