Представлен компактный электрический кроссовер Renault Megane E-Tech

На автомобильной выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене компания Renault представила компактный электрический кроссовер Megane E-Tech Electric на фирменной платформе CMF-EV. Несмотря на компактный дизайн, новинка имеет просторный салон, а также внушительный запас хода. Длина модели составляет 4,21 м, высота — 1,6 м, а размер колесной базы — 2,7 м.

Ожидается, что Renault Megane E-Tech Electric будет конкурировать с Volkswagen ID.3/ID.4, Skoda Enyaq iV, Kia EV6 и другими моделями подобного класса. В отличие от большинства «базовых» электромобилей с задним приводом новинка использует передний.

Автомобиль будет поставляться в двух вариантах двигателя: мощность одного составит 130 л.с, а крутящий момент — 250 Нм. Вторая версия выйдет с электромотором на 218 л.с. и 300 Нм крутящего момента. На выбор будут доступны модели с аккумуляторной батареей емкостью 40 кВтч, обеспечивающей до 300 км дороги на одном заряде, и АКБ на 60 кВтч с запасом хода 470 км (по стандарту ездового цикла WLTP).

Компания предоставляет на аккумуляторную батарею Megane E-Tech восьмилетнюю гарантию с бесплатной заменой в случае снижения ее емкости до менее чем 70% от исходной. Новый электрокроссовер поддерживает несколько типов зарядных устройств мощностью от 22 до 130 кВт. Электромобиль получил четыре режима рекуперативного торможения и четыре режима движения.

В старших комплектациях E-Tech Electric получил своеобразную L-образную приборную панель, включающую дисплей диагональю 12,3 дюйма и дополнительный планшет с мультимедийными функциями на 12 дюймов. Базовые варианты получат приборные панели по 9 дюймов. Новый дисплей OpenR и новая мультимедийная система OpenR Link, разработаны с помощью Google и основаны на ОС Android Automotive, в комплекте с Google Assistant, Google Maps и Google Play. А процессоры поставляет компания Qualcomm.

Renault Megane E-Tech Electric будет доступен в шести цветах кузова: Rafale Grey, Schist Grey, Midnight Blue, Flame Red, Diamond Black и Glacier White. Ожидается, что производство электрического кроссовера начнется в начале 2022 года.