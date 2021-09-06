Электромобиль Renault Megane будет использовать чипы Qualcomm
Производитель чипов Qualcomm сегодня сообщил, что будет поставлять ключевой вычислительный процессор для цифровых приборных панелей, предназначенных новым электромобилям компании Renault.
Заявляется, что компания Qualcomm со штаб-квартирой в Сан-Диего, штат Калифорния, крупнейший в мире поставщик основных полупроводников для смартфонов, расширяет свой ассортимент автомобильных микросхем процессорами, которые могут одновременно питать приборные панели и информационно-развлекательные системы. Ранее в этом году компания объявила о сделке с General Motors Co на использование микросхем Qualcomm.
Решения Qualcomm будут лежать в основе информационно-развлекательных систем Renault Megane E-TECH Electric. Электромобили применяют программное обеспечение Google, давнего партнера Qualcomm на рынке Android-смартфонов.
Renault Megane E-Tech Electric построен на фирменной платформе CMF-EV. Он оснащен электродвигателем мощностью 217 л.с. (160 кВт) и аккумуляторной батареей емкостью 60 кВтч. Заявленное расстояние на одном заряде — до 450 км по протоколу WLTP. Электромобиль который, как ожидается, представят на автомобильной выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене с 7 по 12 сентября, поступит в продажу в следующем году.