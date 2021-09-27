Honor Tab V7: 2К-дисплей, Dimensity 900T и емкий аккумулятор по цене от 309 долларов

В ходе мероприятия Smart Life компания Honor представила планшет Tab V7. Новинка является упрощенной версией модели Tab V7 Pro, премьера которой состоялась в августе этого года.

Планшет получил 10,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 90 Hz. Есть поддержка технологии HDR10. В основу устройства положена однокристальная система Dimensity 900T, созданная специально для планшетов. Платформа поддерживает сети пятого поколения. За охлаждение устройства отвечает специальная графитовая прокладка площадью 26 тыс. мм2, которая эффективно отводит тепло от процессора.

В основной камере используется единственный датчик разрешением 13 Мп (f/1,8), фронтальная камера – 8 Мп (f/2,2). Емкость аккумуляторной батареи составляет 7250 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 22,5 Вт. Есть поддержка адаптеров Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, стилуса Magic Pencil 2 и возможность подключения фирменной клавиатуры. Планшет также оснащается панорамной системой динамиков. Толщина устройства составляет 7,85 мм, вес – 480 гр. Honor Tab V7 поступит с продажу с прошивкой Magic UI 5.0 на базе операционной системы Android 11.

Стоимость базовой версии планшета 6/128 Gb с Wi-Fi составляет 309 долларов, 8/128 Gb с Wi-Fi – 355 долларов, а флагманская версия с 5G-модемом и 6/128 Gb памяти будет предложена за 402 доллара. Цена фирменной Bluetooth-клавиатуры – 62 доллара, стилуса Magic Pencil 2 – 85 долларов. Старт продаж запланирован на 30 сентября.