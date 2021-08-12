Honor Tab V7 Pro: экран 120 Hz, Dimensity 1300T и поддержка 5G

В ходе сегодняшнего мероприятия компания Honor представила не только смартфоны. Еще одной новинкой на презентации стал новый планшет под названием Tab V7 Pro.

Устройство оснащено 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 х 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Hz. Экран имеет цветовую гамму DCI-P3, яркость 500 нит и коэффициент контрастности 1500:1.

Honor Tab V7 Pro стал первым устройством в мире с процессором Dimensity 1300T. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 или 8 Gb, емкость накопителя – до 256 Gb. Гаджет получил семислойную систему охлаждения.

В состав основной камеры вошли сенсор на 13 Мп (f/1,8) и макрообъектив на 2 Мп (f/2,4). Селфи-камера разрешением 8 Мп (f/2.2). Емкость аккумуляторной батареи составляет 7250 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт.

Также планшет оснащен модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, слотом для двух SIM-карт и четырьмя динамиками. Есть поддержка стилуса Magic Pencil 2 (продается отдельно). Также опциально можно приобрести магнитную клавиатуру-подставку с тачпадом и отверстием для хранения стилуса. Габариты — 163,64 х 252,1 х 7,25 мм, вес – 485гр.

Версия планшета Honor Tab V7 Pro с Wi-Fi будет предложена покупателям в трех конфигурациях памяти: 6/128 Gb, 8/128 Gb и 8/256 Gb по цене 401 доллар, 432 доллара и 509 долларов соответственно. Версия с поддержкой 5G доступна только с 8/256 Gb памяти за 571 доллар.