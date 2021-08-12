Motorola Moto G60s: экран 120 Hz и емкий аккумулятор

Компания Motorola представила смартфон среднего уровня Moto G60s, который является улучшенной версией обычной модели. Аппарат получил 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Hz.

В основе смартфона лежит процессор Helio G95. Он содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,05 GHz, графический ускоритель Mali-G76 MC4 и модем 4G/LTE Cat-12 DL / Cat-13 UL. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb. Дополнительно можно установить карту microSD.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 64 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой, 5 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп установлена в небольшом отверстии по центру в верхней зоне экрана.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 50 Вт. В оснащение смартфона также входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, контроллер NFC, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. У модели также есть выделенная кнопка запуска голосового помощника Google Assistant. Устройство использует операционную систему Android 11.

Аппарат уже начали продавать, но пока только в Бразилии за 430 долларов. В Европе Moto G60s появится чуть позже по ориентировочной цене 310 евро.