Motorola Moto G60 и Moto G40 Fusion: экран 120 Hz и аккумулятор на 6000 мА•ч

Компания Motorola представила сегодня в Индии два смартфона популярной серии Moto G. Это модели Moto G60 и Moto G40 Fusion.

Оба смартфона заключены в защищенный от брызг воды пластиковый корпус, получили IPS-дисплеи и построены на процессоре Snapdragon 732G. Аппараты оснащены аккумуляторами емкостью 6000 мА·ч. Устройства отличаются по части камеры и объемов внутренней памяти.

Характеристики Moto G40 Fusion | Moto G60:

Дисплей: 6,8», Full HD+, 120 Hz, HDR10;

Процессор: Snapdragon 732, Adreno 618;

Оперативная память: 4/6 Gb | 6 Gb;

Встроенная память: 64/128 Gb + microSD | 128 Gb + microSD;

Основная камера: 64 Мп (f/1.7), 8 Мп (f/2.2) и 2 Мп (f/2.3) | 108 Мп (f/1.7), 8 Мп (f/2.2) и 2 Мп (f/2.4);

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.2) | 32 Мп (f/2.2);

Аккумулятор: 6000 мАч, 20 Вт;

Оснащение: Wi-Fi11 a/b/g/n/ac, (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, сканер отпечатков пальцев;

Габариты: 169,6 x 75,9 x 9,7 мм | 169,6 x 75,9 x 9,8 мм;

Вес 225 гр.

Стоимость Moto G60 составляет 241 доллар. В продажу новинка поступит 27 апреля. Версия Moto G40 Fusion c 4/64 Gb памяти стоит 187 долларов, а 4/64 Gb – 214 долларов. Начало продаж намечено на 1 мая.