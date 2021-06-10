Представлены телевизоры OnePlus TV U1S с 4K-экраном и диагональю до 65 дюймов

Вместе со смартфоном Nord CE 5G компания OnePlus сегодня представила новую серию телевизоров TV U1S. В линейку вошли три модели с экранами диагональю 50, 55 и 65 дюймов. Все модели телевизоров получили идентичные характеристики.

Новинки оснащаются LED-экраном с разрешением 4K. Заявлена поддержка HDR10 и HDR10+, технологии MEMC и 93% охвата цветового пространства DCI-P3. Благодаря тонким рамкам соотношение дисплея ко всему корпусу составляет 95,7%.

В каждой модели есть по два громкоговорителя мощностью 15 Вт каждый. Компания отмечает, что они прошли настройку специалистами датского производителя аудиоборудования Dynaudio. Также поддерживаются Dolby Audio и Dolby Atmos.

Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, флеш-памяти — 16 Gb. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, NFC, один порт HDMI 2.1, два HDMI 2.0 и два порта USB 2.0 Type-A.

При обнаружении игровой консоли OnePlus TV U1S автоматически активирует специальный игровой режим. Обеспечивается быстрый доступ к сервисам Netflix и Amazon Prime, а также к голосовому помощнику Google. OnePlus TV U1S работает под управлением операционной системы Android TV 10 с интерфейсной надстройкой OxygenPlay 2.0, есть поддержка Chromecast и Google Play.

50-дюймовая модель стоит 548 долларов, 55-дюймовая – 657 долларов, а 65-дюймовый вариант – 863 доллара.