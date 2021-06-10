OnePlus Nord CE 5G: экран 90 Hz, Snapdragon 750G, 64 Мп камера и доступная цена

Компания OnePlus представила смартфон Nord CE 5G (Core Edition) — это обновленная версия прошлогоднего Nord, а не полноценное второе поколение.

Аппарат получил 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Заявлена поддержка функции Always on Display. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Толщина устройства всего 7,9 мм.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 750G. За графику отвечает Adreno 619. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6, 8 или 12 Gb, вместимость встроенной флеш-памяти UFS 2.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: 64 Мп (f/1.79), ультраширокоугольный блок на 8 Мп (угол обзора 119 градусов) и 2 Мп (монохромный сенсор). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч. Заявлена поддержка технологии быстрой зарядки Warp Charge 30T Plus, которая позволяет восполнить 70% энергии за 30 минут. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС, NavIC, модуль NFC, USB Type-C (USB 2.0) и 3,5-мм разъем для наушников. Габариты составляют 159,2 х 73,5 х 7,9 мм, вес – 170 гр. Используется операционная система Android 11 с интерфейсом OxygenOS.

OnePlus Nord CE стал одной из самых доступных моделей компании с поддержкой связи 5G. Стоимость составляет от 315 долларов до 383 доллара. Продажи начнутся 16 июня.